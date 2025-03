Österreich hilft bei Feuerinferno in Südkorea

„Ist ein Brandherd aus, flammen fünf neue auf“

Der Eidgenosse und Pilot Sascha Fleischmann: „Die Intensität dieser Waldbrände übersteigt alles, was ich bisher erlebt habe.“ Insgesamt sind ein Dutzend Fachkräfte in Südkorea im Einsatz. Sie alle sind Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Die Crew bringt jahrelange Erfahrung in der Waldbrandbekämpfung mit. Fleischmann weiter: „Kaum haben wir einen Brandherd gelöscht, flammen fünf neue auf. Die Kombination aus dichtem Rauch und Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h macht die Löscharbeiten zu einem Wettlauf gegen die Zeit.“ Die zwei tonnenschweren Großhelikopter wurden übrigens per Frachtschiff nach Südkorea transportiert.