Putins Lieblingsreporterin (35) von Mine getötet

In einem Statement des staatlichen Senders Kanal Eins hieß es: „Unsere Kriegskorrespondentin Anna Prokofjewa starb im Dienst. Es geschah in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine, wo das Filmteam von einer feindlichen Mine in die Luft gesprengt wurde.“ Ihr Kameramann, Dmitry Wolkow, sei schwer verletzt worden, berichtete die britische „Sun“, werde aber derzeit im Krankenhaus behandelt.