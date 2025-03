Kickt Yusuf Demir schon bald mit ÖFB-Legionär?

Aus finanziellen Gründen will sich „Gala“ im Sommer von einigen Spielern trennen. So auch von Yusuf Demir, der beim aktuellen Tabellenführer der Süper Lig kaum zum Zug kommt. Wie die türkische Lokalzeitung „Taka“ berichtet, strebt Trabzonspor eine Leihe des Österreichers an.