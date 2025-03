Mysteriöse Himmelsspirale leuchtete über Europa

Gegen 21 Uhr meldeten Beobachter aus Deutschland, Dänemark, Slowenien und Russland eine seltsame Erscheinung am Himmel. Auch in England und Wales war die spiralige Lichterscheinung zu sehen. In Kroatien zeichnete eine Webcam das Spektakel detailliert auf. In Österreich konnte die Studentin Marie-Theres Shourot das Phänomen über Wolfurt (Vorarlberg) ablichten – ihr Foto sorgte auch in den sozialen Medien für Wirbel – und auch in Kärnten gab es Berichte von einer Sichtung.