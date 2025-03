Mysteriöse Spirale am Himmel über Vorarlberg

Aufgenommen wurde das mysteriöse Himmelsphänomen von der Studentin Marie-Theres Shourot. Das Bild zeigt eine klare, leuchtende Spirale am Nachthimmel und sorgt derzeit in den Sozialen Medien für gewaltigen Wirbel. Allerdings dürfte es für das bizarre Schauspiel eine relativ simple Erklärung geben. Die zu sehende Formation ist nämlich typisch für sogenannte „rocket fuel vent spirals“, welche in der Vergangenheit schon des Öfteren fotografiert worden waren. Solche Erscheinungen entstehen, wenn Raketenteile in großer Höhe überschüssigen Treibstoff ablassen – etwa nach dem Abtrennen eines Satelliten oder bei einem Deorbit-Manöver.