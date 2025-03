Sogar Ministerin bekam ungewollte Penisbilder

In der jüngsten Diskussion um das ATV-Format „Das Geschäft mit der Liebe“ hat Frauenministerin Eva Maria Holzleitner im krone.tv-Interview sehr persönliche Einblicke in ihr Privatleben gegeben: „Ich selbst habe mir das Format nicht angesehen. Aber in Österreich ist jede dritte Frau in ihrem Leben von Gewalt oder sexistischen Übergriffen betroffen. Und ich habe auch ungewollt Penisbilder zugeschickt bekommen.“