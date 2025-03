So sehen junge Österreicher die Zukunft der EU

Wie in Österreich sehen auch junge Menschen EU-weit die Zukunft der EU optimistisch. Für knapp ein Drittel EU-weit und auch in Österreich sollte die Priorität der EU sein, sich um Sicherheit und Verteidigung zu kümmern. Danach folgen Umwelt und Klimawandel. Konflikte, Instabilität und Verfall der demokratischen Werte in der Welt sehen die Jungen als größte Herausforderung der EU an.