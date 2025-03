„Wünschen uns eine studentenfreundliche Stadt“

69 Prozent der Studenten haben einen Neben-Job, um sich das Leben in Salzburg leisten zu können. Wichtige Forderung: „Das Essen in der Mensa muss noch billiger werden“, so Marie Stenitzer, die sich auch mehr vegane Alternativen wünscht. Sie kämpft auch um einen Ausbau von Essensangeboten an allen Fachbereichen in Salzburg. Am Rudolfskai gibt es seit kurzem ein E-Buffet.