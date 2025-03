Wird Laufen die neue Alternative zu Tinder?

London, LA, Linz – was verbindet die beiden Metropolen mit der Stahlstadt? Sogenannte „Social Clubs“ sind dort in aller Munde. Unter „Social Clubs“ versteht man eine Gruppe von Menschen, die sich aufgrund ihrer Leidenschaft für dieselben Interessen treffen. Für Linzer ist das der howwasyourday-Club, der letztes Jahr im März von Jennifer Burs gegründet wurde. Die aus Wartberg ob der Aist stammende 22-Jährige wollte Linz neues Leben einhauchen, nachdem sie die Idee in Amerika aufgeschnappt hatte: „Ich war in Los Angeles bei einem Run Club dabei und bin dort mitgelaufen. Dann hab‘ ich mir gedacht, dass so etwas in Linz noch fehlt“, so Burs.