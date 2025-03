Gemeinsam endlich Nägel mit Köpfen machen

Sportlich blieb in der zweiten Frühjahrsrunde der Salzburger Liga alles unverändert. Das beherrschende Thema bleibt neben der historischen Serie der Lapkalo-Crew aus Seekirchen (17 Siege am Stück gab’s noch nie) die anstehende Abstimmung beim ÖFB am 28. März. Ein neues Modell mit vier statt bislang drei Regionalligen steht zur Wahl. Bei den potenziellen Aufstiegskandidaten hierzulande kommt die Lösung, künftig mit Oberösterreich zu spielen, gut an – obwohl der Landesverband dagegen stimmen wird. „Interessant“, nennt es Hallein-Kapitän Markus Auer. „Wir haben gegen Vöcklamarkt getestet. Die spielen auf hohem Niveau dort.“