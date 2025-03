Österreich will bei WM in USA Heimvorteil nutzen

Österreich will bei Eiskunstlauf-WM in den USA den Heimvorteil ausspielen! Wie das geht? Die Starterin im Paarlauf, Gabriella Izzo, kommt aus dem Austragungsort in Boston. Jedoch trainiert sie mit ihrem neuen Partner Luc Maierhofer am Stützpunkt in Salzburg. Auch der Wiener hat durch seine Salzburger Großmutter einen Bezug zur Mozartstadt, der über das Sportliche hinausgeht. „Wir haben viel investiert, um die Weltmeisterschaft zu erreichen, und jetzt wollen wir zeigen, was wir können“, sagt der Wahl-Salzburger.