Der Titelkampf in der Regionalliga spitzt sich zu!

„Hätten es uns mal verdient“

Und auch in Gurten – der Vorzeigeklub feierte im Frühjahr vier Siege in ebenso vielen Spielen – träumt man leise aber nicht offiziell vom möglichen Meistertitel. „Noch wird es nicht thematisiert. Aber wenn man sagt, man schaut nicht auf die Tabelle, lügt man“, so Gurten-Sportchef Sebastian Dietrich, der auch meint, dass man sich einen Titelgewinn aufgrund der Konstanz in den letzten Jahren durchaus mal verdient hätte. „Es wird aber trotzdem Wels“, bekräftigt Dietrich.