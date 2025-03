FPÖ legt im schwarzen Kernland ordentlich zu

Grüne erleben Aufschwung in Kirchberg

In Kirchberg an der Raab sorgen die Grünen, die sonst im Bezirk nur eine untergeordnete Rolle spielen, für eine Überraschung: Sie erreichen beim ersten Antritt in der Gemeinde fast zehn Prozent und ziehen mit zwei Mandaten in den Gemeinderat ein. Ausschlaggebend dafür ist wohl der umstrittene Ausbau der B68, die federführende Kritikerin Katja Maurer ist für die Grünen ins Rennen gegangen. An der Spitze der Gemeinde bleibt die ÖVP mit 44,48 Prozent, verliert aber drei Mandate.