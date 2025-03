Josef Wallners SPÖ verliert die absolute Mehrheit

So hat der Bezirk Deutschlandsberg bei den steirischen Gemeinderatswahlen 2025 gewählt: In Deutschlandsberg fällt die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten. In Groß St. Florian und Stainz halten die absoluten Mehrheiten der ÖVP. Die SPÖ stürzt in Preding ab und verliert Platz eins an die ÖVP. In Wies legt Josef Waltl mit seiner Bürgerliste wieder zu.