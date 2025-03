„Werde Vision von Zentralspital weiter verfolgen“

In Ilz verloren Bürgerliste und ÖVP

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld konnte die ÖVP in allen 35 Gemeinden Kandidaten aufstellen, die FPÖ in 32, die SPÖ in 28, die Grünen in neun und die Neos in zwei. Auch acht Bürgerlisten standen zur Wahl.