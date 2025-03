Jetzt grüßt das Aprilwetter: Woche wird turbulent

Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite: Im Nordstau der Alpen kann es sogar in der Früh bis auf 1000 Meter schneien. Erst am Nachmittag gibt es Entwarnung – dann blinzelt die Sonne wieder durch. Doch Vorsicht: Der Wind bläst kräftig, vor allem im Osten Österreichs. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei acht bis 15 Grad.