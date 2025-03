Delfin verletzt Urlauberin mit Flosse – Not-OP!

Der Vorfall ereignete sich in der Dolpin Grove – bei dieser Touristenattraktion können Urlauber mit Delfinen schwimmen. Die Tiere ziehen die Gäste beispielsweise durch das Wasser – für Stockard ein zauberhaftes Erlebnis: „Es ist, als ob man in eine Cheerleader-Position geht, wie ein Flieger auf der Spitze der Pyramide“, schildert sie das Abenteuer. „Sie schieben dich einfach vor sich her, es fühlt sich an, als ob du durch das Wasser gleitest.“