Guten Morgen mit viel Sorgen: Der Igel ist zurück

Zufüttern ist ratsam

Jene, die im Freien den Winterschlaf gut über die Bühne gebracht haben, tauchen mittlerweile im Drei-Tages-Rhythmus auf. „So richtig munter sind sie ja noch nicht. Aber wenn sich die Temperaturen konstant im Plusbereich einpendeln, werden sie wieder täglich auf Nahrungssuche gehen“, sagt Herka. Weil laut der Veterinärmedizinerin „die Bodeninsekten immer weniger werden“ und man die „einst naturbelassenen Gärten immer öfter von den Versteckmöglichkeiten befreit“, sei es sinnvoll, ab sofort zuzufüttern. „Idealerweise regelmäßig bis Mai. Aber keinesfalls in großen Mengen. Und immer in der Früh die Reste wegräumen! Sonst werden Tiere wie etwa Ratten angelockt, die man im Garten nicht haben will.“ Am liebsten haben die Igel Katzenfutter mit Fleischbröckchen. Trockenfutter erfüllt auch den Zweck. „Wichtig ist vor allem im Sommer, ihnen Wasser anzubieten.“