Morddrohung nach verpasstem Frisörtermin

Wer streiten will, findet immer einen Grund. So auch im Fall des 29-jährigen Angeklagten und seinem Frisör (46) in Dornbirn. Anlass ist ein nicht eingehaltener Termin zum Haareschneiden. Also sucht der 46-Jährige den unzuverlässigen Kunden in dem Dönerladen, in dem dieser arbeitet, auf und stellt ihn zur Rede. Doch der sieht die Sache nicht so eng. Und so schaukelt sich das Gespräch zwischen den beiden Türken mit wüsten Beschimpfungen und Ehrbeleidigungen hoch. Worauf der Chef des Frisörschwänzers irgendwann eingreift und den Barbier vor die Tür setzt. Von der im Lokal installierten Videokamera festgehalten wird auch, wie der 29-Jährige hinter dem Verkaufstresen in Richtung Ausgang rennt und dem Frisör noch nachruft, dass er ihn schlagen werde.