Kleinbus in Ramsau 40 Meter abgestürzt: Ein Toter

Krisenintervention im Einsatz

In Summe stand das Rote Kreuz Steiermark mit fünf Rettungswagen, zwei Behelfskrankentransportwagen und dem Notarztfahrzeug Schladming im Einsatz. Zusätzliche Unterstützung gab es in Form eines Rettungswagens aus Radstadt und eines Klein-Lkw der Rotkreuz-Hilfseinheit Liezen. Das Kriseninterventionsteam betreute in weiterer Folge noch die Betroffenen im Krankenhaus in Schladming.