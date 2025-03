Betrüger lockten Kroatin mit Modeljob zu Zahlungen

Über eine Social-Media-Plattform fiel eine 23-jährige Kroatin auf Internetbetrüger herein. Die Täter lockten mit einem Job in der Modebranche und verführten die junge Dame zu Überweisungen auf eine Kryptobörse. Die Dame wandte sich zwar an die Polizei – ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag ist trotzdem dahin.