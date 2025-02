81-Jähriger als Opfer von Internetbetrügern

Es klang alles so verlockend: Rund vier Monate lang waren das Opfer und die vermeintlichen Internetbetrüger in E-Mail-Kontakt. Sie versprachen dem betagten Pinzgauer einen Gewinn in der Höhe eines siebenstelligen Eurobetrages. Er müsse dafür aber noch Geld überweisen. Dem kam der Pinzgauer auch nach.