App-Betreiber gab sich als Gemeinde-Vertreter aus

„Ich bin von der Gemeindeinfo.app Gunskirchen für Datenaktualisierung verantwortlich.“ Mit diesen Worten soll ein Vertreter der App Unternehmer in Gunskirchen in Oberösterreich besucht haben, um sie für sein Branchenregister zu gewinnen. Diese neun Worte führten letztlich zu einem Prozess am Landesgericht Wels, denn der Mann „war weder von der Gemeinde berechtigt noch beauftragt“, erklärt Bürgermeister Christian Schöffmann.