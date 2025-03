Chaos 1918: Trotz Kriegsende gefangengenommen

Rechnet man diese Zahlen grob auf das heutige Österreich um, so kommt man auf etwa 180.000 bis 190.000 Gefallene und Vermisste. In der neuen Republik wurden zudem über 100.000 Kriegsinvaliden gezählt. Diesen stand zwar eine Kriegsversehrtenpension zu, sie reichte aber angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Situation im Nachkriegsösterreich in vielen Fällen nicht zum Überleben. Unzählige versehrte ehemalige Soldaten konnten sich und ihre Familien nicht mehr ernähren und so mancher, der für Kaiser und Vaterland in den Krieg gezogen war, wurde nun zum Bettler.