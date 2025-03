Mittelschule wurde mit Hakenkreuzen beschmiert

Pädagogische Aufarbeitung

In der Käthe-Recheis-Mittelschule Hörsching hält sich die Begeisterung über die Schmieraktion in engsten Grenzen. Direktorin Adelheid Osawaru-Konrad: „Wir werden das pädagogisch aufarbeiten. Wir nehmen als Lehrer dazu in Geschichte und Politischer Bildung Stellung, es wird auch in den Sozialen Lernstunden Thema sein, und wir haben beim Mauthausen-Komitee Workshops gebucht.“