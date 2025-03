Gregoritsch ist jetzt Top-Striker der Rangnick-Ära

13 „Rangnick-Treffer“

Bei Freiburg traf er am Wochenende beim 2:2 in Mainz, hatte es davor aber auf wenige Einsatzminuten gebracht. Keine einfachen Wochen für den Steirer. Gut möglich, dass ihm der jüngste Fakt Power und Selbstvertrauen gibt: Seit Donnerstag ist Gregoritsch Rekordtorschütze in der Teamchef-Ära von Ralf Rangnick. 13-mal ließ es „Gregerl“ klingeln, seit der Deutsche im Amt ist. So oft wie sonst kein ÖFBler. Damit übertrumpfte er übrigens seinen Busenkumpel: Christoph Baumgartner hatte bis zur 37. Minute am Donnerstag mit Gregoritsch die Ex-aequo-Führung gehalten. Mit zwölf Toren.