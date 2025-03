Enten tanzen zum vierten Mal im Oberhaus mit

Als Titelverteidiger gehen die Prag Black Panthers ins Rennen. Die Tschechen sind mit den beiden Wiener Vereinen auch diesmal der Favorit, um in der Austrian Bowl zu stehen. Das Finale feiert am 26. Juli ein Comeback in St. Pölten. Zuvor gibt’s im Grunddurchgang eine Hin- und Rückrunde. Die ersten vier Teams erreichen die Play-offs. „Jeder will gewinnen, aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Am Ende wollen wir das beste Team sein, das wir sein können“, äußert David Kanyinda keine großen Titelambitionen.