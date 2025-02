Das ist der neue Quarterback der Salzburg Ducks

Nun steht auch fest, wer die wohl wichtigste Position auf dem Feld einnehmen wird: Ian Gehrke heißt der neue Quarterback der Mozartstädter. „Ich freue mich sehr, die Ducks in dieser Saison anführen zu dürfen. Ich glaube, das Team ist bereit, den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen“, sagt der Deutsche, der im vergangenen Jahr für Berlin in der European League of Football aktiv war.