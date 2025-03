Für stibitztes Müll-Essen muss Aktivist nun zahlen

Christian A. ist sich auf jeden Fall sicher: Nein. „Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich finde, dass das kein Diebstahl ist“, zeigt sich der Aktivist bestimmt. Auch sein Verteidiger ist davon überzeugt, dass der „Angeklagte freizusprechen ist“. Wer das nicht ganz so sieht, ist Richterin Manuela Turcsanyi: „Angenommen, Mitarbeiter hätten um drei Uhr in der Früh den Container mit den noch genießbaren Lebensmitteln aussortiert“ – einstimmiges Gelächter bricht im Saal aus. Doch die Reaktion stößt der Richterin bitter auf und warnt: „Der Saal wird in der Sekunde geräumt, wenn Gelächter und kindisches Verhalten nicht aufhören!“