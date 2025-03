Konferenz mit Frankreich und Spanien ab 20.45 Uhr

In den Viertelfinal-Hinspielen ist Titelverteidiger Spanien gegen die Niederlande in Rotterdam im Einsatz. Kroatien hat Frankreich in Split zu Gast. Bei den „Bleus“ kehrt Kylian Mbappe zurück, nachdem Didier Deschamps nach einer Unterredung mit dem Real-Star im Herbst auf ihn verzichtet hatte. Dänemark trifft in Kopenhagen auf Portugal. Bei den Iberern steht Cristiano Ronaldo vor seinem 218. Spiel im Nationaltrikot, aktuell hält der Rekordhalter bei 135 Toren für seine Heimat.