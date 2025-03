Verbund: Im Vorjahr „nur“ knapp 1,9 Mrd. € Gewinn

In der Hauptversammlung am 29. April will das Unternehmen für 2024 eine Dividende von 2,80 Euro pro Aktie vorschlagen. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Stromkonzern mit einem EBITDA zwischen rund 2,70 Milliarden und 3,30 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis soll zwischen rund 1,35 Milliarden 1,75 Milliarden Euro liegen.