Wer wird ÖFB-Präsident? Die Kandidatenliste

Neuer Präsident schon am 28. März?

Die Präsidentenentscheidung könnte bereits am 28. März fallen. „Das ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich“, meinte Bartosch. Offiziell inthronisiert wird der neue Verbandsboss bei der Hauptversammlung. Frühestens am 18. Mai, möglicherweise auch später, wird auch der neue CEO bestellt. Dieser Job wird im Zuge der Strukturreform geschaffen und soll ausgeschrieben werden, so Bartosch.