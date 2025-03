Gold aus Depot entnommen? Investor festgenommen

200 Goldbarren beschlagnahmt

Ein hierzulande bestens vernetzter Unternehmer steht seit vielen Monaten im Visier der Justiz – nicht nur in Österreich. Dem Vernehmen nach wird dem Investment-Unternehmer unter anderem vorgeworfen, dass er Investoren für Start-ups keile, die Gelder aber zum „Stopfen von Löchern“ zweckwidrig verwende – es gilt die Unschuldsvermutung. Es kam in dem Fall auch zu einer Hausdurchsuchung in einem Gold-Depot in Wien.