Kritik an „Privatstraße“ vor Haus von Politiker

Zurück zur Kreuzweg-Thematik, die viele Welser kritisch sehen. Sie unterstellen den Anrainern, sich eine „Privatstraße“ verschafft zu haben, angeführt von Wehofsich. Dieser sagt: „Seit September 2019 wohnen meine Frau und ich am Kreuzweg. Nach nur wenigen Wochen erkannten wir, wie schwierig sich die Parkplatzsituation darstellte. Wir sprachen beim Magistrat vor. Uns wurde erklärt, dass dieses Problem seit Jahren bestünde. Erst nach 2021 kam Bewegung in diese Angelegenheit. Dazu danke an die zuständige Abteilung, im Speziellen an Stadtrat Stefan Ganzert (SPÖ, Anmerkung).“