Streit um Dönerzubereitung endete mit Prügelei

39-Jähriger musste ins Spital

Der Streit blieb nicht ohne Folgen: Während der Döner-Verkäufer Hämatome an der Schläfe und am Rücken erlitt, zog sich der Kunde eine blutende Nase, ein Hämatom am Kopf und eine Schürfwunde am Bein zu. Er wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.