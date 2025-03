Tennis-Profi liebt Fußball-Olympiasiegerin

Olympia-Gold

Rodman ist die Tochter des ehemaligen Basketballstars Dennis Rodman und gewann bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit der US-Frauen-Nationalmannschaft die Goldmedaille. Während des Turniers kam die Stürmerin in sechs Spielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore. Die 22-Jährige spielt für Washington Spirit in der NWSL (National Women‘s Soccer League).