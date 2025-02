Ein jahrelanger Kampf gegen geplante Gasbohrungen

Auch in Zeiten der Energiewende ist Erdgas ein wertvoller Rohstoff. Und unterhalb des Flachgauer Ortes Berndorf gibt es noch unerschlossene Felder. An diese will die RAG Austria AG heran. Die Gemeinde und die Bewohner wollen das verhindern – und das seit vielen Jahren. Das hat verschiedene Gründe: Die Wasserversorgung eines ganzen Ortsteils scheint in Gefahr. So könnte der Wasserzufluss empfindlich gestört werden, wenn etwa Bohrungen neue Wege für das Wasser öffnen würden. Dann geht es um die Versorgungssicherheit. Seit dem Jahr 2016 versucht das Unternehmen schon, eine Genehmigung für die Bohrungen zu bekommen. Drei sollen es am Ende sein. Im Jahr 2023 entschied das Verwaltungsgericht, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist – zum Entsetzen der Gemeinde und der betroffenen Anrainer. „Wir haben Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt“, berichtet Ortschef Johann Stemeseder und fügt hinzu: „Alle im Ort befürchten, dass nach der Förderung ein Gaslager entstehen könnte.“