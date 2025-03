Panne! Kommen F1-Autos rechtzeitig nach China?

Die Formel-1-Boliden werden bekanntlich in mehrere Teile zerlegt und in Containern per Flugzeug oder LKW während der gesamten Saison von Standort zu Standort transportiert. In dieser Saison stehen 24 Rennen auf dem Rennkalender. Am vergangenen Wochenende gewann Lando Norris den Saisonauftakt in Australien. An diesem Wochenende findet zudem das erste Sprintrennen in China statt.