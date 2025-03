Einer der letzten Ortskaiser kämpft um „Absolute“

„In Vorarlberg hätten wir zwei Millionen Euro mehr“

Wallner ist beliebt, mit jedem per Du und gilt als Kümmerer mit großer Leidenschaft für seinen Beruf. Auch wenn die Zeiten für Gemeindepolitiker schon einmal wesentlich leichter waren. Die Aufgaben nehmen von Jahr zu Jahr zu, die Ausgaben steigen und steigen, die Zuschüsse der öffentlichen Hand aber gehen zurück. „Wären wir eine Stadt in Vorarlberg, bekämen wir jedes Jahr um zwei Millionen Euro mehr an Ertragsanteilen“, ortet der SPÖ-Mann eine ungerechte Verteilung rot-weiß-roten Steuergeldes.