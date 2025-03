Für jeden Tag ein Ausflugsziel im Jubiläumsjahr

Gleich 365 Ausflugsziele! Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es mit der Niederösterreich-Card extraviel zu entdecken. Denn mit 19 neuen Destinationen geht es mit Volldampf in die nächste Saison. Erstmals mit dabei sind etwa das Kinderkunstlabor in St. Pölten, die Albertina in Klosterneuburg, das Nitsch-Museum, die Arche Noah oder auch die Heidi Horten Collection in Wien.