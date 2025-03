Beliebtes Kinderspiel als Werkzeug der Kunst

Im Kinderkunstlabor in St. Pölten geht es in die zweite Runde – zumindest was die Ausstellungen betrifft. Denn nach dem Erfolg von „dream.lab“ mit 25.000 vorwiegend kleinen Besuchern, wurde nun die neue Schau „Papier, Stein, Schere“ eröffnet. Hier begibt sich der Nachwuchs – angelehnt an das beliebte Kinderspiel – ab sofort auf die Spuren der „Materialien und Werkzeuge der Kunst“. Neben Werken etwa von Phyllida Barlow, Jimmie Durham, Sylvie Fleury, Hans Kupelwieser, Lois Weinberger oder dem Film „Stimuli“ von Kay Walkowiak gibt es etwa auch die älteste Schere St. Pöltens (2400 Jahre alt) aus Eisen zu bestaunen.