Courtney Love verlässt die USA für Großbritannien

Die Musikerin, die als Frontfrau der Rockband Hole berühmt wurde, hat schon in der Vergangenheit von Großbritannien geschwärmt. Bereits vor ihrem geplanten Umzug von Los Angeles nach London deutete sie an, dass sie sich immer vorgestellt habe, sich in England niederzulassen. 2017 verriet sie der Zeitung „Evening Standard“ über ihren Plan, nach London zu ziehen: „Ich weiß, in welchem Viertel ich landen werde, und ich weiß, dass ich an der Themse sein will.“