Halbe Mio. Euro Schaden: E-Bike-Bande aufgeflogen

Eine großangelegte und seit Monaten laufende Ermittlungsoperation hat Ermittler auf die Spur einer mehrköpfigen Diebesbande in Wien geführt. Diese soll für eine ganze Serie an Einbrüchen in der Bundeshauptstadt verantwortlich sein. Im Visier der Täter: der Diebstahl und Weiterverkauf von E-Bikes, Fahrrädern und anderen Wertgegenstände. Schadenshöhe: rund eine halbe Million Euro, Tendenz weiter steigend ...