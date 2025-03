Unterlagen zu Prinz Harry wurden stark geschwärzt

Wer in die USA einreisen will, muss angeben, ob er in der Vergangenheit Drogen konsumiert hat. Prinz Harry hat das – und zwar ziemlich reichlich, wie er selbst in seiner Biografie „Spare“ verriet. Die konservative Denkfabrik Heritage Foundation, die US-Präsident Donald Trump nahe steht, wollte nun wissen, ob der Royal diese Frage wahrheitsgemäß beantwortet hat.