Finanzpolizisten retten Leben auf Nordbrücke

Die Beamten waren gerade auf dem Weg zu einer Routinekontrolle, als sie das rauchende Fahrzeug am Fahrbahnrand vergangenen Mittwoch bemerkten. Ohne zu zögern, eilten sie zu Hilfe, brachten die Insassen in Sicherheit und versuchten, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Doch der Pkw war nicht mehr zu retten – binnen Minuten stand er in Vollbrand.