47 Arbeitsplätze wandern in die Türkei ab

Schlechte Nachrichten kommen aus Markt Piesting, Bezirk Wiener Neustadt. Die gesamte Produktion der WEG Gear Systems wird bis 2026 in die Türkei ausgelagert. Damit einhergehend: die Kündigung von 47 Mitarbeitern. „Darunter auch welche, die seit mehr als 30 Jahren im Betrieb sind“, schildert ein Beschäftigter. In den Jahren davor gab es noch Investitionen in Millionenhöhe: „In neue Maschinen, in TV-Bildschirme, in Klimaanlagen und in einen Griller für die Chefetage“, kritisiert ein Insider. „Und anstatt der Weihnachtsfeier gab es für die Belegschaft nur noch 30-Euro-Gutscheine!“