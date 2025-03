FPÖ setzt bei Wahlplakaten wieder auf Thema Asyl

Geld für Pflegekräfte, Lehrer und Polizisten

„Statt 700 Millionen Euro pro Jahr an Mindestsicherung für Nicht-Österreicher auszuschütten, soll man das Geld für andere Maßnahmen verwenden“, fordert Nepp. So könne man einen einmaligen Pensionisten-Bonus in Höhe von 2000 Euro finanzieren oder 1000 Euro pro Monat mehr Gehalt für 12.300 Wiener Pflegekräfte für fünf Jahre. Ein Wien-Bonus für Polizisten in Höhe von 1500 Euro über fünf Jahre wäre laut FPÖ ebenfalls damit möglich.