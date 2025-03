Wie der Hunde-Verband seine Kritiker verbellt

Man setzt auf Desinformation

Von einem Sicherheitsproblem durch einen Engpass an Diensthunden ist die Rede, und dass in Zukunft vermeintlich niemand mehr aus Trümmern oder Lawinen geborgen werden könne. Dass man all diese Themen durch neue Regeln aus der Welt schaffen könnte, und mit einer Vorreiter-Rolle internationale Beachtung finden würde, ist scheinbar nicht denkbar.

ÖKV gegen jede Veränderung?

Auch als es 2005 in Österreich zu einem Kupierverbot bei Hunden kam, war es der ÖKV, der am lautesten dagegen knurrte. Er wollte seinen Hunden nach wie vor Ohren und Rute abschneiden. Auch damals hatte man Angst, dass die Zucht dadurch in Österreich „vor der Hunde“ geht. Undenkbar heute!