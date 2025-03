„Berger XY (ungelöst)“: Ex-Gendarm als Krimiautor

Seit mehr als 43 Jahre ist der St. Veiter Bruno Kelz als Gendarm bzw. als Polizist tätig und hat in dieser Zeit so einiges erlebt. Nun steht dem einstigen Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft Kärnten die Pension bevor – kurz zuvor erfüllt er sich mit seinem neuen Buch einen Traum: „Der Wunsch, einen Kriminalroman zu schreiben, schlummerte lange Zeit in mir. Meine Frau und meine Kinder ermunterten mich schließlich, endlich diese Idee umzusetzen.“