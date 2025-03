Wie Sport und Vereine in Wien Bevölkerung prägen

Trotz dieser Vielfalt ist nicht jeder gleich gut versorgt: Finanzielle Hürden verhindern, dass alle Kinder gleichermaßen an kostenpflichtigen Angeboten teilnehmen können. So verbringen viele Kinder und Jugendliche ihre Freizeit in der unmittelbaren Wohnumgebung, da längere Wege oder teure Mitgliedschaften eine Hürde darstellen. Während es in zentralen Bezirken eine hohe Dichte an Freizeitmöglichkeiten gibt, ist das Angebot in den Außenbezirken oft weniger umfassend.